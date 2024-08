Nisu samo pčele dobre

Ako 100 medonosnih pčela plus 50 divljih pčela opraši cvjetove, one su mnogo učinkovitije nego ako taj posao obavi samo 150 medonosnih pčela. Jedan sažetak 39 istraživanja diljem svijeta je došao i još zanimljivijeg rezultata: između 25 i 50 postotaka „posjete“ cvjetovima ne obavljaju pčele, nego drugi kukci, od muha pa do moljaca i leptira. Ose pomažu u borbi protiv štetočina, ima naznaka da će nam pomoći u borbi protiv karcinoma. One se hrane i manjim kukcima, uključujući i gusjenice i druge nametnike tako da su i čovjeku ose zapravo izuzetno korisne. Komarci marljivo pohađaju cvjetove, dok su oni sami pak hrana i za ptice i ribe. Ne samo to: bez komaraca ne bi bilo – čokolade! Naime biljka kakaovca ima izuzetno malene cvjetove i njih oprašuju prije svega veoma sitni komarci… DW