Muha na tanjuru, ali ukusna

Stranice Our world in data redovno nas izvještavaju o stanju planeta pa su tako objavili i što bi se dogodilo da nestane kukaca oprašivača. Studije stare desetak godina tvrde da bi proizvodnja poljoprivrednih kultura pala za oko 5 posto u zemljama s višim dohotkom i 8 posto u zemljama s niskim do srednjim prihodima, a morali bismo se pomiriti s 90 % manje kivija, dinja, lubenica, bundeve, brazilskih oraha i kakaovca te avokada. Svijet bez čokolade i namirnica na koje smo navikli pokušava se u EU spriječiti novom strategijom o bioraznolikosti do 2030. kojom se planira proširenje postojeće mreže zakonski zaštićenih područja te postavljanje pravno obvezujućih ciljeva EU za obnovu prirode i degradiranih ekosustava. Jutarnji list