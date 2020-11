“Najvažnija razlika koju bi Europa osjetila u slučaju Bidenove pobjede je to da bi EU, NATO i njihove države članice doista bili tretirani kao saveznici, a ne kao gospodarski rivali kojima treba otežati poslovanje” kaže Tonino Picula, bivši hrvatski ministar vanjskih poslova i izvjestitelj Euro-parlamenta za odnose sa SAD-om. To je generalno, konkretno, do neke velike promjene ne bi došlo – “Biden će se, u slučaju da pobijedi, gotovo potpuno okrenuti domaćoj agendi: suzbijanju epidemije COVID-19, krizi, kao i naraslim socijalnim, društvenim, rasnim tenzijama u zemlji”. Večernji