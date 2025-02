Robinson i romantik!

Novosadski neurofiziolog gostovao je u Nejdeljom u 2. Da bismo preživjeli, mozak mora učiti, a on ima mehanizme. Kad uči nešto, mozak je u fokusu, to je dopamin, a kad nauči nešto, stižu hormoni sreće. Primjerice, kad pokušavaju prohodati, djeca se drže za stolove, stolice, fotelje i odjednom prohodaju nekoliko koraka prvi put u životu. Sretni smo kad se malo mučimo i onda nešto savladamo, to moramo podsjetiti roditelje. Dijete se mora malo pomučiti i savladati problem, a ne dobiti sve na gotovo. Djeca koja nemaju dovoljno kretanja, imat će smanjene duboke regije mozga, a ako su one smanjene, imat ćemo kognitivne probleme. Kada danas dijete kaže “dosadno mi je”, roditelji najčešće djetetu pružaju mobitel ili tablet, i ono na kraju zbog toga ne zna riješiti problem dosade. HRT