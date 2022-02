Znamo, ne znamo

Jednom je meni moj dida sa Šolte rekao: Robi, ako ti iko ikad kaže da je Isus izmišljen, laže ka pas! Isus je bija veliki vojskovođa i osvajač! Isus je sa trista pedeset i osan tenkovskih divizija Vermahta pokorija po svita! A drugu polovicu ostavija Muhamedu i Budi! Samo šta to nije bila teritorijalna, nego duhovna okupacija! Bereš, unukiću? Samo onda je mama sa kauča dobacila: Čako, aj pliz zakoči se! Pa nemoš ić dotle da uspoređivaš Isusa sa Hitlerom, jebemu sveca! Dida je rekao: Ko ih uspoređiva? O čemu ti pričaš? Onda je tata uletijo: Ti ih uspoređivaš, fosilac! Juče san na svoje uši čuja kad te je oni Franino pozdravija sa Faljen Isus, a ti si mu odzdravija sa Hajl! Dida je rekao: Dobro, to je bila zajebancija! Al nema tu usporedbe! Hitler je bija teški amater prema Isusu! Održat se na vlasti dvi iljade godina, ka veliki vođa i diktator, a da plus svega još nisi ni živ, to ja zoven maherlukom, moj miki! Ja sam pitao: Al zašto to Isus radi, dida? Dida je rekao: Kako zašto, unukiću? Pa da bi ti moga dobit skejt za Božić! – piše Robi K. Peščanik…