Posušili se asi

Damjana je dignila ćuturicu prema meni i raskrivila se: “Neće maloj doć Dida Mraz! Buuuuuuuu!”… Tata je rekao: “To šta je on Dida Mraz ne znači da ne mora poštovat mjere, nosit masku i držat distamcu od par iljada kilometara!” Mama je rekla: “Na šta bi to sličilo da sad dok divljaju virusi ide dilit dici poklone, štrapacira se od kuće do kuće, skupi koronu i završi na rekspiratoru!” Tata je rekao: “Otega bi trista posto! On je najgora rizička skupina, ima miljon godina!” – objašnjava tužnu vijest Viktor ‘Robi K’ Ivančić.