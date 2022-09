Sunce naše

Elon Musk je na Twitteru objavio video u kojem Bill Gates objašnjava kako će internet promijeniti svijet. Riječ je o snimci iz intervjua s Davidom Lettermanom u kojem Gates opisuje internet kao ‘sljedeću veliku stvar’, premda mu njegov domaćin baš i ne vjeruje. Tportal

Given the almost unimaginable nature of the present, what will the future be? pic.twitter.com/b2Yw0AXGVA

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021