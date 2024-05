Sjetna i smirena

Između njezinog posljednjeg albuma „Happier Than Ever“ i ovog aktualnog prošlo je otprilike tri godine, a Billie u tom periodu nije bila pretjerano glazbeno aktivna, osim što je napisala pjesmu za soundtrack filma „Barbie“ pod nazivom „What Was I Made For?“, što joj je donijelo i Oscara.

Iako zvukom nije znatno drugačiji od prošla dva albuma (osim što je možda instrumentalno i vokalno raznovrsniji), ovaj album djeluje dosta fokusiranije i zaokruženije od svojih prethodnika. Produkcija na albumu je fantastična, vokali predivno klize uz instrumental, pjesme i refreni su upečatljivi, a svaki instrument točno zna svoju svrhu i savršeno iskorištava prostor. Nakon jednog slušanja postaje jasno da ovo nije album kojemu je primarni cilj završiti na radiju, s pažljivo izabranim pjesmama. Muzika