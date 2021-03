Odrasla je u Los Angelesu u obitelji glazbenika i glumaca, veći dio života je bila vrlo blizu siromaštva, a roditelji su je uvijek poticali na kreativnost. EP-jem ‘Don’t Smile at Me’ iz 2017. postala je popularna, a svojim prvim albumom ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, objavljenim prije dva tjedna, postavila je rekorde prodaje. Najjednostavnije rečeno, 17-godišnja Billie Eilish stvara dobru, pomalo neobičnu pop glazbu.