Once upon a time...

Jedan od najbitnijih albuma prvijenca, “Ten” Pearl Jama, proslavio je ovog kolovoza svoj trideseti rođendan, a Rockmark je vođen tim datumom objavio prijevod biografije benda. Biografija prati razvoj benda iz Seattlea od prvog albuma “Ten”, sve do posljednjeg “Gigaton”, a među više od 400 stranica knjige sakrili su bendovo nesnalaženje sa slavom, odnos s fanovima, borbu s Ticketmasterom, nošenje s velikom tragedijom u Roskildeu 2000. Dotiče se i slavnih glazbenika kao što su Kurt Cobain i Chris Cornell. Autor knjige veliki je obožavatelj benda, ali bez obzira na to, dao je knjizi dozu objektivnosti i glazbene kritike. Knjigu sam opisuje kao djelo o društvenoj povijesti, djelomično kao svoju autobiografiju, ali ona ipak obuhvaća i objašnjava važnost benda od devedesetih do dana današnjega. Muzika.hr

