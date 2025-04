On a rainy night in Soho...

Svi koji su poznavali Shanea MacGowana o svojim iskustvima s jednim od najvećih modernih irskih bardova govore više-manje isto. “Velikodušan, drag, neopisivo inteligentan, duhovan, iskren, suosjećajan… i posve mortus” samo su neki epiteti… No, biografija iz 2021. godine, dvije godine prije smrti pjevača Poguesa dobila je i prošireno izdanje kako bi obuhvatilo i Shaneove posljednje dane, a knjiga je nedavno doživjela i svoj hrvatski prijevod u izdanju Rockmarka. Za čitatelje koji nisu suviše vremena dosad posvetili proučavajući tragične postaje križa koje čine MacGowanovu životnu priču (s mnogo, mnogo posrtanja pod križem) naći će mnogo toga zanimljivog u “Divljoj odanosti” koja će vjerojatno manje zadovoljiti one okorijele fanove. Hrvatski prijevod nije idealan, ali niti ne frustrira, dok je stil knjige mnogo lakši od njezinog uglavno mučnog sadržaja. Ravno do dna