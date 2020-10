Biografija prekaljenog diplomata

Na Glavnoj skupštini HSS-a, održanoj u subotu 19. ožujka, za novog predsjednika stranke izabran je Krešo Beljak.

Beljak je i predsjednik samoborske organizacije stranke, a do izbora je bio potpredsjednik stranke. Također obavlja i dužnost gradonačelnika Samobora. Rođen u Brežicama (Slovenija) 22. kolovoza, 1971., pohađao je osnovnu i srednju školu u Samoboru, a zatim Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu gdje je stekao zvanje profesora geografije, piše Wikipedija. Do 2002. je živio i radio u Njemačkoj, pa dobro govori njemački, kao i engleski. U Domovinskom ratu sudjelovao je od 1990. do 1992.

“Mi okrećemo novu stranicu u povijesti naše stranke. HSS je prvi put od 1990., poslije Drage Stipca dobio predsjednika koji nema veze s onim što je bilo u prošlosti, koji nema nikakve veze ni sa čim osim s HSS-om, s hrvatskim narodom i domovinom. Bit ćete ponosni, obećavam da ćete uskoro biti ponosni što ste članovi naše najstarije stranke”, rekao je Beljak za T-portal. Najavljuje i da neće raskidati sa Domoljubnom koalicijom.

Za sebe neću tražiti nikakvu poziciju, izjavio je Beljak za za HRT. HSS će se okrenuti samome sebi i skorašnjim lokalnim izborima, kazao je Beljak i istaknuo da se HSS više neće “baviti trgovinom”. Kazao je i da je dosadašnjem predsjedniku Branku Hrgu, protukandidatu Nenadu Matiću i dalje mjesto u HSS-u, a da će se Marijani Petir naći mjesto u vrhu stranke.

U njegovoj imovinskoj kartici stoji da ima 25538,76 kuna bruto plaću, kredit od 110 tisuća kuna, kuću i stan u Samoboru, te automobil VW Passat od 80 tisuća kuna.