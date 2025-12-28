Biomedicina 2025: Revolucija u praksi - Monitor.hr
Danas (20:00)

Rimljani više ne prave akvadukte, ali zato AI liječi rak

Biomedicina 2025: Revolucija u praksi

Godina 2025. donijela je biomedicinske prekretnice: 3D bioprintani organi i laboratorijska tkiva smanjuju kliničke pogreške; personalizirana mRNA cjepiva ciljaju tumore pojedinca; oralni peptide i „tri-agonisti“ zamjenjuju invazivne operacije; wearables prate zdravlje u realnom vremenu; BCI vraća mobilnost i komunikaciju nepokretnima; digitalni blizanci predviđaju reakcije na lijekove; ksenotransplantacija i in vivo CRISPR spašavaju živote; AlphaFold 3 ubrzava dizajn proteina; bio-hibridni roboti pomiču granice protetike. Inovacije rješavaju stvarne probleme, istovremeno stvarajući profit i novu medicinsku infrastrukturu. Igor Berecki za Bug


19.12. (10:00)

Svijet će biti na baterije

Oreščanin: U budućnosti će veliki broj poslova s ljudima biti skupa ekskluziva, biomedicina je danas kao nekad FER

Trenutačno nam nedostaje ljudske radne snage u građevini, dostavi, ugostiteljstvu, hotelijerstvu. U budućnosti će prevladavajuće usluge biti one umjetne inteligencije i vjerujem da će restoran u kojem kuhaju roboti kakav je u Zagrebu imao Hrvoje Bujas u budućnosti biti redovna pojava, a da će mjesta na kojima su ljudi kuhari i konobari biti ekskluziva. Roboti će čistiti, a oni koji žele da im čovjek čisti rubove štapićem za uši to će morati platiti. Isto tako, na frizuru ćete moći ići kod robota za 10 eura, a ako želite da vas šiša čovjek to će onda biti 100 eura – kaže Dražen Oreščanin za Poslovni. Pokreće i fond za koji traže investitore, a mladima poručuje da idu studirati biomedicinu i srodne znanosti.