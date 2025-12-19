Svijet će biti na baterije

Trenutačno nam nedostaje ljudske radne snage u građevini, dostavi, ugostiteljstvu, hotelijerstvu. U budućnosti će prevladavajuće usluge biti one umjetne inteligencije i vjerujem da će restoran u kojem kuhaju roboti kakav je u Zagrebu imao Hrvoje Bujas u budućnosti biti redovna pojava, a da će mjesta na kojima su ljudi kuhari i konobari biti ekskluziva. Roboti će čistiti, a oni koji žele da im čovjek čisti rubove štapićem za uši to će morati platiti. Isto tako, na frizuru ćete moći ići kod robota za 10 eura, a ako želite da vas šiša čovjek to će onda biti 100 eura – kaže Dražen Oreščanin za Poslovni. Pokreće i fond za koji traže investitore, a mladima poručuje da idu studirati biomedicinu i srodne znanosti.