Kad granični prijelaz postane selfie kabina s policijskim pečatom
Biometrija na granici: od listopada otisci i fotografije za ulazak u EU
Od 12. listopada državljani BiH pri ulasku u Hrvatsku i EU prvi će put morati dati otiske prstiju i fotografiju u sklopu novog Entry/Exit sustava. Podaci će se koristiti za sve buduće provjere, a postupak će se raditi samo jednom. Sustav bi u punom kapacitetu trebao proraditi 2026., no već sada se očekuju gužve na prijelazima i zračnim lukama. Frontex policajci nadzirat će granicu s BiH, uz jači fokus na sprječavanje krijumčarenja, ilegalnih migracija i kriminala. tportal