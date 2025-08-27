Kad granični prijelaz postane selfie kabina s policijskim pečatom

Europska komisija odlučila je od 2018. uvesti kontrole na vanjskim granicama EU za sve, i državljane Unije i stanovnike trećih država, čime bi se na granice mogli vratiti kilometarski redovi. Htjeli su vratiti i posebne kontrole na granicama zemalja koje jesu i nisu u Schengenu (Hrvatska nije), što bi za Hrvatsku značilo duple kontrole, no Bruxlles je prihvatio hrvatski prijedlog da trenutačno jedinstvena granična kontrola koja postoji između Hrvatske i Slovenije ne bude razdvojena. Predsjednica Grabar-Kitarović sugerira da se neke probleme ipak može očekivati. Ono što je sigurno je da će se na granicama Hrvatske s BiH, Srbijom i Crnom Gorom provoditi registracija. 24sata