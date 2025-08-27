Biometrija na granici: od listopada otisci i fotografije za ulazak u EU - Monitor.hr
Danas (19:00)

Kad granični prijelaz postane selfie kabina s policijskim pečatom

Biometrija na granici: od listopada otisci i fotografije za ulazak u EU

Od 12. listopada državljani BiH pri ulasku u Hrvatsku i EU prvi će put morati dati otiske prstiju i fotografiju u sklopu novog Entry/Exit sustava. Podaci će se koristiti za sve buduće provjere, a postupak će se raditi samo jednom. Sustav bi u punom kapacitetu trebao proraditi 2026., no već sada se očekuju gužve na prijelazima i zračnim lukama. Frontex policajci nadzirat će granicu s BiH, uz jači fokus na sprječavanje krijumčarenja, ilegalnih migracija i kriminala. tportal


Slične vijesti

03.05.2017. (04:35)

Dobar stari "Halt!"

Bruxelles dopustio Njemačkoj i Austriji kontrole na granicama još 6 mjeseci

Europska komisija predložila je da se Austriji, Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj i Norveškoj dopusti da još najviše šest mjeseci mogu obavljati granične kontrole na unutarnjim granicama Schengena. Dakle, te kontrole će morati biti uklonjene za šest mjeseci. Preporučuju im da postupno odustaju od kontrola na samoj granici i zamijene ih razmjernim policijskim kontrolama u graničnom području. Novi list

22.04.2017. (00:40)

Izgleda da to i jest plan

Gužve na granici: Kolona će na ljeto biti od Slovenije do ulaza u Zagreb

Ako Slovenci malo ne ublaže graničnu kontrolu na ljeto će se, u najjačim udarnim turističkim vikendima, kolona vozila koji čekaju ulazak u Sloveniju od graničnog prijelaza Bregana protezati do samog ulaza u Zagreb, u dužini od 12 kilometara, računa Jutarnji koji uspoređuje broj vozila na uskršnji ponedjeljak i kolovoz prošle godine. Najveće gužve i kolone mogle bi nastupiti na lokacijama gdje su naplatne postaje za izlazak s autocesta blizu graničnih prijelaza, a to su Bregana i Macelj sa Slovenijom, Goričan s Mađarskom i Čarapine s BiH.

17.12.2016. (08:17)

Predziđe briselstva

Kontrole na granicama EU – hoće li biti kolona u Hrvatskoj?

Europska komisija odlučila je od 2018. uvesti kontrole na vanjskim granicama EU za sve, i državljane Unije i stanovnike trećih država, čime bi se na granice mogli vratiti kilometarski redovi. Htjeli su vratiti i posebne kontrole na granicama zemalja koje jesu i nisu u Schengenu (Hrvatska nije), što bi za Hrvatsku značilo duple kontrole, no Bruxlles je prihvatio hrvatski prijedlog da trenutačno jedinstvena granična kontrola koja postoji između Hrvatske i Slovenije ne bude razdvojena. Predsjednica Grabar-Kitarović sugerira da se neke probleme ipak može očekivati. Ono što je sigurno je da će se na granicama Hrvatske s BiH, Srbijom i Crnom Gorom provoditi registracija. 24sata

17.12.2016. (00:15)

Detaljno njuškanje

Od 2018. obvezna evidencija građana prilikom ulaska i izlaska iz EU

Prema prijedlogu Europske komisije Europska unija postat će sličnija Americi – kao što američki građani prilikom ulazaka i izlazaka moraju proći kontrolu osobnih podataka, od 2018. to će morati i građani EU, bez obzira dolaze li iz država koje su u Schengenu ili koje to još nisu. Dakle, evidencija europskih građana prilikom ulaska i izlaska iz Europske unije bit će obavezna. Dosad je bilo obavezno samo za građane trećih država i zemalja koje nisu članice EU-a. HRT