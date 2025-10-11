Nema više pečata, samo prsti i lice
EU uvodi digitalni sustav granica – EES kreće 12. listopada
Od 12. listopada 2025. Europska unija postupno uvodi sustav ulaska/izlaska (EES), koji zamjenjuje pečatiranje putovnica elektroničkom evidencijom. Tijekom šestomjesečnog prijelaznog razdoblja države članice biraju tempo uvođenja. Hrvatska će EES primjenjivati na svim međunarodnim prijelazima, uz postupno produljenje radnog vremena registracije. Putnici iz trećih zemalja davat će biometrijske podatke, što će u početku usporiti prelazak granica, ali kasnije ubrzati postupak. Sustav se ne odnosi na državljane EU. Bug