Vrijedni rudari

Rudarenje kriptovaluta je energetski intenzivan pothvat. No, rudarenje stvara i goleme vodene i kopnene otiske, pokazuje netom objavljena studija u časopisu Earth’s Future. Riječ je o prvom istraživačkom radu koji detaljno opisuje utjecaj rudarenja bitcoina na okoliš, od države do države, i služi kao temelj za novo izvješće Ujedinjenih naroda. Da je rudarenje bitcoina država, bila bi na 27. mjestu po potrošnji energije. Rudarenje bitcoina je 2020. i 2021. iskoristilo oko 173 terawatt sata električne energije i 1,65 milijuna litara vode. Pritom je teško ući u trag onome koji rudari, već je lakše saznati tko će osjetiti najveće posljedice. No, istraživači kažu da studija nije namijenjena optuživanju bitcoina, već da informiraju ljude o mogućim troškovima. Bug