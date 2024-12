Kripto revolucija ili financijski rulet?

Ukoliko uopće postoji i posjeduje li toliko bitcoina koliko se procjenjuje da je proizveo. Trenutačna cijena bitcoina iznosi 96,352 dolara, dok je prije samo 10 godina bila 300 dolara. To znači da bi bogatstvo kreatora kriptovalute moglo dosezati 106 milijardi dolara. Gotovo je nemoguće utvrditi točno stanje njegovih zaliha bitcoina ili ukupnu imovinu jer je mreža pod pseudonimima, ali sigurno je da je imovina poprilična. Većina procjena kreće se između 600.000 i 1,1 milijun tokena bitcoin, što je oko 15-28 posto svih bitcoina kreiranih u tim ranim godinama. Tko je onda službeno najbogatiji vlasnik kripta? Forbes procjenjuje kako je to osnivač kripto burze Binance, Changpeng Zhao. On je nedavno pušten iz zatvora, a bogatstvo mu se procjenjuje na 61,6 milijardi dolara. To ga čini 24. najbogatijim čovjekom svijeta. Forbes