Dobro vrijeme za ulaganje

Interes za bitcoine, prema poznavateljima tržišta, nastao je zbog odobrenja posebnih bitcoin ETF-ova u SAD-u. Ti fondovi kojima se trguje na burzi, svojim ulagačima po prvi put omogućuju ulaganje u bitcoine bez potrebe za izravnom kupnjom same kriptovalute. Bitfinexovi analitičari vrlo su optimistični. Oni predviđaju kako će vrijednost bitcoina sljedećih mjeseci dosegnuti šesteroznamenkasti iznos. Coinbase ih citira i navodi kako bi po njihovoj procjeni vrijednost bitcoinu mogla biti između 100.000 i 120.000 dolara. Misle da bi vrhunac ciklusa mogao biti dosegnut u 2025. godini. Nastavi li rasti, ubrzo bi se mogao približiti i povijesnom maksimumu. On je ostvaren 10. studenog 2021., i iznosio je 68 991 dolar. Godinu dana kasnije tečaj je pao ispod 17.000 dolara, no neki analitičari smatraju da je nova rekordna vrijednost sada nadohvat ruke. Forbes