Putin bi mogao postati Putout

Mogu amaterski postaviti neke dijagnoze i pitati se je li to sukob tih kontrasta, jer društvo smo puno kontrasta. Mi smo dobri u nekim humanitarnim trenucima, kada ostaneš iznenađen koliko smo dobri. Nekome se nešto dogodilo i treba mu pomoć, svi mu pomažu, a već sutradan ti će se isti ljudi okrenuti jedni protiv drugih i biti najgori i najžešći neprijatelji. Je li to ono što zapravo ljudi znaju, da u nevoljama progovaramo dobro, humano i pozitivno, a u miru, kada bismo mogli stvarati, zapravo progovaramo neprijateljski. Je li to taj sukob primitivizma i snobizma? Zemlja je puna kontrasta pa kroz to i kontradikcija. Nikada nisam naše društvo uspoređivala sa susjedima. Josipa Lisac u intervjuu za Nacional.