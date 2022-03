Ruski rulet

Eskalacijom rusko-ukrajinskog sukoba u otvoreni rat, politički život u svijetu je praktički zamro, a u Hrvatskoj je i zamrznut. Više nikoga ne zanima tko će zamijeniti Horvata na ministarskoj dužnosti, a obavljena je i neviđena homogenizacija u političkom i državnom vrhu. Plenković i Zoran Milanović prvi put su se usuglasili oko osude ruske “agresije” na Ukrajinu, a i u Saboru je postignuta potpuna suglasnost vladajuće i opozicijskih stranaka oko deklaracije o Ukrajini. Slična homogenizacija dogodila se i šire u Evropi, pa se sve češće najavljuje da će Švedska i Finska pristupiti NATO-u, dakle napustiti dosadašnju neutralnu poziciju. To je izrazito loša vijest, jer je za današnji svijet sigurno bolje da ima više, a ne manje neutralnih zemalja. To se zacijelo odnosi i na Hrvatsku koja bi trebala zauzeti neutralniji stav oko rusko-ukrajinskog sukoba i to iz dva razloga – piše Marinko Čulić. Novosti…