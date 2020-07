Kao najbrži prst

U prijavi je potrebno navesti osnovne podatke (ime, prezime, adresa) i dostaviti fotografije šteta ukoliko one postoje. Štetu građani mogu prijaviti nadležnom vijeću gradske četvrti, vijeću mjesnog odbora ili Gradskom uredu za mjesnu samoupravu na e-mail mjesna-samouprava@zagreb.hr. Zbog trenutne epidemiološke situacije preporuča se prijava putem maila, a ukoliko je potrebno, može se kontaktirati i telefonski ili doći osobno u prostorije vijeća gradskih četvrti, mjesnih odbora ili ureda za mjesnu samoupravu. Rok za dostavu prijave šteta na imovini je četvrtak, 30. srpnja 2020. godine do 12:00 sati, no u slučaju potrebe rok će se produžiti. 24 sata