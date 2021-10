Još jedna epizoda obrane i zaštite od gluposti

Znao sam da će cijene divljati još prije par mjeseci kad mi je “nevina” baba na placi jednu tikvicu prodala za 12 kuna. Pod ovo “nevina” mislim na njen izraz lica i stil odijevanja. Na oko izgleda brižna i kruha gladna a zapravo, za nju je Joca Amsterdam gola k****na. Ja bio na bankomatu, imao novčanicu od 200 kuna. Krumpir, kila 6 kuna. Reko “Što 6?”… vele “Nije rodio ove godine!”… pa majku ti jebem, ja već 20 godina slušam kako krumpir nije rodio. Žene da dvajs godina ne rađaju ne bi bilo maturanata… a krumpira svake godine ima, mada ne rađa. Fenomen jebem te živote! Mandarine, 2ipo kile na placi = 25 kuna. Znači 1 tona = 10 000 kuna.

Znači šleper sa 24 palete mandarina = 240 000 kuna. Pa jebo ti doktora Uda iz one serije klinika Švarcvald, on tolko nije zarađivao ka preprodavači mandarina. Inače mandarine 1. klasa… moš mislit… zelene ka treće svjetlo na semaforu… kisele ka bračna prijevara, zagrizeš ju, usta ti se suze ka šupak kad nanjuši ljuti feferon. A bogami i ja ću od sad drugačije. Do sad sam opelijandera prodavao za 400 eura… od sad ga nedam ispod 350!… id u pm i sve. Bloger Krule za Ogulinski portal.