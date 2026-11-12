Bobu na istinu
Bob Dylan u Ljubljani: bez bisa, bez “Like a Rolling Stone”, bez mobitela
Bob Dylan gostovao je u ponedjeljak u Ljubljani u sklopu svoje turneje Lights Of Autumn. Odlasci na ovakve koncerte, 85-godišnjih legendi bez kojih glazba danas ne bi bila ista, odavno nisu zadovoljavanje audiofilskih potreba, nego više neko hodočašće kako bismo se naklonili onima, koji će uskoro, nažalost, biti – među bogovima. Kažu na tportalu, a na koncert su se osvrnuli i na Muzici, kao i na Ravno do dna. Nisu svi oduševljeni. Ni u jednom trenutku 95-minutnog koncerta, osim na početku i kraju, Dylan se nije maknuo od svoje pozicije za klavijaturama. Nije rekao ni ‘Good evening’, nije se ni u jednom trenutku obratio publici, nije napravio ni sekundu pauze između pjesama… Nitko nije smio imati mobitel, iako ih se švercalo. Nije bilo ni službenih fotografa. Ima zato ova audio snimka