Vratite se odakle ste došli!

Od uvođenja ili povećavanja poreza za turiste, do ograničavanja broja turista kojima je dozvoljen pristup povijesnim lokalitetima, velike europske destinacije uvode velike promjene za 2024. godinu. Amsterdam ima novu strategiju, imena “Renew Your View” kojom pokušava poboljšati kvalitetu života lokalnih stanovnika pozivajući posjetitelje da grad iskuse iz perspektive lokalaca i suzbiti reputaciju partijanerskog grada. Barcelona uvodi porez na dolaske kruzerima, a u Veneciji će od 1. lipnja veličina turističkih grupa u povijesnom centru i otocima Murano i Burano biti ograničena na 25 ljudi. Porez uvode i u Norveškoj, a u Portofinu u Italiji uvode tzv. “zonu bez čekanja” gdje će kažnjavati one koji se predugo zadržavaju na pristaništu. Forbes