Porez na gužve

U Barceloni, na primjer, turisti trenutno plaćaju do 7,50 eura po danu, a nedavno je najavljeno udvostručenje takse. U Berlinu se plaća 7,5 posto od cijene noćenja, dok u Parizu iznos turističke takse dostiže čak 15,60 eura. Do koje točke bi visina ovih davanja zaista mogla obeshrabriti turiste, ostaje neizvjesno. Prihodi od turističkih taksi se u mnogim odredištima koriste za kompenzaciju utjecaja na okoliš, financiranje održivih projekata ili održavanje turističke infrastrukture, barem tako kažu. No, konkretna namjena varira: od subvencioniranja ekološki prihvatljivog prijevoza do pokrivanja budžetskog deficita. No, u mnogim popularnim destinacijama smatraju kako ona nije dovoljna, odnosno da bi je trebalo još povećati. DW