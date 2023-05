"Ako u prvom činu na zidu visi puška, u trećem činu ona mora opaliti"

Ovaj put je to bilo naše dijete. Što se dogodilo?, pitat će se tako sljedećih dana i mjeseci mnogi priučeni sociopatolog i subkulturni antropolog opće prakse, zbunjen pred posve novim društvenim fenomenom, istinskim nezapamćenim zločinom. Je li Srbija konačno postala Amerika? Je li to najzad došao na naplatu kult sile i nasilja, koji je generiran turbo-folkom, trapom i gejmerskom kulturom ikonografski – sa skupim automobilima, zlatnim kajlama, oružjem, kurvama i kokainom – baš kao na divljem Zapadu? Prema nedavnom istraživanju World Population Review, Srbija je po naoružanosti civila četvrta svjetska sila – iza neprikosnovenih Sjedinjenih Država te Jemena i Nove Kaledonije – i sa čak 39 komada vatrenog oružja na 100 stanovnika prva u Europi. Statistički, svaki muškarac i svaki otac u Srbiji kod kuće ima pištolj. Otkud u Srbiji to silno oružje, otkud ocu taj pištolj, uzi, puška ili kalašnjikov – pitat će se, eto, samo netko tko je imao jedinicu iz povijesti. Novosti