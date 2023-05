Što je država jača, to je društvo slabije

Mediji u Srbiji i regiji cijelo su se jutro utrkivali da prije službenih i potvrđenih informacija objavljuju podatke o broju žrtava, dodatno otežavajući izbezumljenim roditeljima i obiteljima učenika da dođu do točnih informacija o svojoj djeci. Prekršeni su svi medijski kodeksi i pravila izvještavanja. Otkad su meci utihnuli, svi upitani krivca precizno traže u drugima, dok nitko, barem do sada, nije krenuo od sebe i tako makar simbolično preuzeo i vlastitu odgovornost. Histerija jednog histeričnog društva, predobro naoružanog osobnim naoružanjem, odveć je postala opasna po život. Društvo u kojem dijete od 13 godina odluči uzeti pravdu u svoje ruke i bez trenutka kajanja oduzeti život svojim prijateljima iz klupe mora se ozbiljno preispitati. Možda bi to jednostavno pitanje “Kako si, Kosta?” uspjelo spriječiti zastrašujući zločin koji je zauvijek zaustavio živote obitelji ubijenih, ali i život ubojičine obitelji. Aleksandar Trifunović za Index.