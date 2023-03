Mamin sin i u 35.

Grupacija „Građana Reicha” (“Reichsbürger”) pod nazivom „Kraljevina Njemačka”, („Königreich Deutschland”, skraćeno KRD), okupljena oko samoproglašenog “cara” Petera Fitzeka, trenutno pokušava etablirati svoje drugo stanište u selu Rutenberg u okrugu Lychen u Uckermarku – i to kupnjom nekretnina i pretvarajući selo u svoj “državni teritorij” kojim sami upravljaju. U međuvremenu se u selu formirao otpor starosjedilaca protiv novopridošlica. Radi se o 44 hektara zemlje u vlasništvu zadruge, čiji se Upravni odbor do 2020. pripisivao pokretu “Anastazija”. To je rasistički, antisemitski i antidemokratski pokret doseljenika iz Rusije. Radi se o ljudima uglavnom njemačkog podrijetla (op. red.: U Njemačku su se krajem 80-ih i početkom 90-ih godina 20. stoljeća doselili brojni stanovnici Rusije koji su mogli dokazati njemačko podrijetlo). Pokret “Anastazija” propagira autonomni, samodostatni život na tzv. obiteljskim imanjima i pronašao je pristaše u Njemačkoj. Deutsche Welle