“To što su hrvatski MIG-ovi u padu ne znači da ih ima manje”

Christian Nikolić i Jadran Kapović dva su člana Hrvatske gorske službe spašavanja koji oduševljavaju javnost svojim objavama na društvenim mrežama HGSS-a. Duhovitost, cinizam, informativnost – prošle zime objavili su, primjerice, ‘Jeste li se u ovim hladnim danima čuli sa svojom rodbinom treće životne dobi, naročito samcima, a da to nema veze s nasljedstvom?’. „Pripadam generaciji koja je odrasla na Alan Fordu, Monty Pythonu, Crnoj guji, punku i rokenrolu … Taj pop kulturni utjecaj očito je podsvjestan, a s druge strane to je kanaliziranje frustrirajućih situacija u kojima se mi iz HGSS-a znamo naći tijekom i nakon potraga. Netko to kanalizira odlaskom u kladionicu ili birtiju, a mi se ispušemo tako“, objašnjava Nikolić. T-Portal