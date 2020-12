Ima li pilota u avionu (koji pada)?!

“Dok druge zemlje već pripremaju za sve scenarije, hrvatski političari su na moru, brčkaju se u plićaku, a roditelji i djeca i obrazovni djelatnici nemaju odgovore” – rekao je Boris Jokić za RTL. “Je li moguće da jedan ovakav sustav to ne planira. Ja sam kao otac zabrinut! Brine me da je dijete zdravstveno sigurno, a druga stvar koja me brine je to obrazovno pitanje. Na niti jednu od tih pitanja nemamo odgovor”.