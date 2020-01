Naklon geniju

“U jeziku u kojemu živimo nema imenice za našega Tebe. Siromašan je jezik koji za tebe nema riječi. Zato što si prevelik i predrag za jedan ljudski život, otišao si prerano” rekao je novinar Boris Dežulović danas u Splitu na pogrebu kolegi Predragu Luciću, s kojim je pisao u Feralu. (ovdje video snimka govora, Dežulović se rasplače na kraju…). Na pogrebu je bilo nekoliko tisuća ljudi, što ga čini jednim od najvećih pogreba u povijesti Splita, između ostalih bili su ondje Zoran Pusić, Ivica Ivanišević, Veljan Radojković, Marin Jurjević, Viktor Ivančić, Boris Dežulović, Davor Bernardić, Milorad Pupovac, dok je Rade Šerbedžija pročitao dvije Lucićeve pjesme. Pokopan je uz ‘Always Look on the Bright Side of Life’ Monty Pythona. Index