Kad Djed Mraz naiđe na Paju Patka i vješticu

Caroline iz Cardiffa naplaćuje svojoj obitelji ručak za božićne blagdane kada joj dođu u posjetu. No, to je vijest od prošle godine. Ove je godine priča o inflaciji, što ju je, posljedično, natjeralo da poveća cijene za ukućane. Odrasli članovi obitelji dosad su plaćali 15 funti, dok je najmlađim unucima naplaćivala 2,5 funti, a sad će morati plaćati dvije funte više. Na ideju je došla još 2015. godine nakon smrti muža. Ukoliko žele doći kod nje na ručak, novac joj moraju uplatiti do početka prosinca. Iako kaže da je nailazila na svakakve komentare, ima i onih koji su pozdravili njezinu praksu, najavivši kako će je početi i sami prakticirati. BBC