Na što si konkretno utjecao u domaćem rock’n’rollu? - A na što nisam?

Otkako dvije novine istovremeno priskoče u pomoć Babozvijercu (24sata i Večernji list), i budući me stalno prozivaju, kušaću svoj odgovor sažeti, ali prvenstveno ću uzvratiti na laži Večernjakovog glazbenog kritičara Hrvoja Horvata, koje on nesmiljeno prosipa, evo, ima tome već skoro dva desetljeća. Radi se o članku od 11.9. 2022, pod naslovom ‘Johnny je ljut’, odnosno ‘Štuliću je unaprijed uplaćeno 60 tisuća kuna za reizdanje ‘Ravno do dna.” Horvatovi izvodi iz teksta su boldovani… Hrvoje Horvat, odnosno Srboje Srbić, se očigledno ponosi svojim neautoriziranim drekom satkanim od laži, kao i Babogredac, pošto ništa od navedenog nije istina. Babošugavac je za tih sedam–osam minuta provedenih kod mene uspio samo reći da nemaju para (jer sam od njega odmah zatražio 15 miliona), da bi potom zasjevši promucao: “Zar ja neću moći s Đonijem jednog dana ispiti kafu?” Našto sam ja, kao s puškom, na njega nanišanio, te se on trznuo i na svjetlost dana izletio. Ravno do dna (portal)