Portret umjetnika u starosti

Zanimljiv (urnebesan) tekst napisao je Branimir Johnny Štulić za Ravno do dna (glazbeni portal nazvan po Azrinom albumu) u povodu nedavnog ‘životnog intervjua’ (iza paywalla) direktora Croatia Recordsa Želimira Babogredca.

A sad mi je odgovoriti na čudovišne laži Babogredca, objavљene u њegovoj ispovesti povodom najave tiskaњa vinila “Ravno do dna”. On toliko opako laže da se prilikom predstavљaњa Hrњakove kњige dao spomenuti kao prvi Azrin menaџer, da bi zauzvrat Hrњaku i Lajneru za ćutaњe – koje im nije teško palo, budući u moje vreme nisu ni znali kako se zovu, pa sam im morao podariti nadimke… Autor je neprikosnoven i autorstvo pjesama nikada ne bismo povrijedili (lažeš gade, skinuli ste moj kopirajt koji štiti autorstvo upravo od takvih poput vas i svojim ga zamenili), ali vlasništvo mastera je od onoga tko ga je financirao, osmislio, producirao i stavio u komercijalnu eksploataciju (ja sam sve financirao i plaćao, dokaz je najveći porez na Balkanu u to vreme, čime se niko od vas krvopija pohvaliti ne može… Ravno do dna (portal). Glazbena ilustracija ipak od kolega Gramzivost i pohlepa.