Johann Štulić alive and kicking

Njegovi recentni i obimni albumi „Splet“ i „Kavern“ objavljeni na Youtubeu upravo su rezultat Branimirovog branjenja mira. Brani ga onako kako ga je branio u 1980-ima – stihovima i gitarom. Što je više nemira (ili bolje: ‘ne mira’), to je stihova više. Plasira ih onako kako zna, umije i želi – snima ih u svom kućnom bastionu mira. Termini u studijima, tonski majstori, producenti, produkcija… Ne zanima to njega. Iziskuje to živaca i novaca. Za nekog tko svoj rad daje svima besplatno preko Youtube kanala tu računice nema. Opori i prljavi, tako vješto početnički i naivno složeni albumi, točno onoliko koliko treba da Štulić i u svojoj poodmakloj dobi kroz sito prosijava one koji ga vole od onih kojima treba ‘krunski dokaz’ da mu se sa sigurne distance lice zabije u blato i konačno ga se proglasi nakazom. Ravno do dna