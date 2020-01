Odugovlačenje oko impeachmenta trajalo tjedan dana

Indexov kolumnist analizira što znači ovaj jednotjedni sukob Irana i SAD-a: “Iran će sada biti više motiviran za Siriju i koordinaciju s Rusijom i Turskom. Trump će se vratiti svojim ostalim problemima i prodaji oružja po Bliskome istoku. Nuklearni sporazum zasad ostaje na aparatima do daljnjega. Teheran je sada motiviran za daljnje oprezno kršenje položaja sporazuma jer je glavni poučak koji američki antagonisti mogu izvući iz Trumpove politike da treba stisnuti zube, izdržati stotinjak gnjevnih tvitova, preživjeti sankcije i nastaviti raditi sve što se do sada radilo. Od krize do krize, preživjeti Trumpa”.