May nije samo propustila odraditi Brexit kao što je obećala bezbroj puta. Usredotočenost na ovaj politički cilj dovela je do potpune paralize u pogledu vođenja ostatka politike. Od porasta ubojstava napadima nožem, preko bankrotiranja velikih poslovnih kompanija do katastrofalnog požara koji je zahvatio toranj Grenfell – nije pronašla politički ili zakonski odgovor ni na jednu od mnogih kriza. Dramatični nedostatak stambenog prostora, neuspjela reforma socijalne skrbi ili povećanje stope samoubojstava među mladima punili su naslovnice dok je politički odgovor na to izostajao – analizira Deutsche Welle što je ostalo iza britanske premijere.