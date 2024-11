Tko ima ljubimca, ima i veterinara

Onaj tko napusti domaću životinju, kućnog ljubimca, uzgojenu divlju životinju i drugu životinju koji bi trebao držati pod nadzorom kaznit će se kaznom zatvora do godinu dana. Ako je pak zbog napuštanja došlo do smrti životinje ili je napušten veći broj životinja, počinitelj će se kazniti zatvorom do dvije godine. Povijesna je to odluka za životinje i rezultat velikog angažmana udruge Prijatelji životinja, koja je još 2021. godine pokrenula peticiju sa zahtjevom da se čin napuštanja životinja tretira kaznom zatvora. Jutarnji