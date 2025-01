Sve za svoje najdraže

Udruga Prijatelji životinja kampanju protiv napuštanja kućnih ljubimaca “Obitelj na more, a pas na ulicu?!” provodi od 2002., što govori o potrebi izmjene Zakona o zaštiti životinja, kažu iz udruge. No, unatoč iznesenom broju napuštenih životinja raste opća svijest građana da su životinje živa bića i da je napuštanje nedopustivo. U travnju ove godine na snagu je stupio Zakon kojim se propisuje zatvor za napuštanje životinja i zabrana držanja životinja zlostavljačima. Napuštanje životinja ima sve elemente kaznenog djela, a zatvorska kazna je opravdana za one koji napuste životinju, zaključuju. HRT