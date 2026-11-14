Svjetski šetač
Britanski pustolov nakon 50.000 kilometara dočekan kao heroj, no njegova bivša supruga otkriva drugu stranu priče
Britanski pustolov Karl Bushby (57) vratio se kući nakon 28 godina pješačenja oko svijeta i 50 tisuća prijeđenih kilometara, gdje je dočekan kao nacionalni heroj. Iako je na putu preživio ekstremne uvjete i ljubavne avanture, druga strana priče otkriva njegovu bivšu suprugu Angelu Tivnen, koja je bez njegove financijske pomoći sama odgojila njihova sina Adama. I sam Karl priznaje da je njegov pothvat bio „čisto sebičan“, jer se zavjetovao da se neće vratiti ni u najtežim obiteljskim trenucima. Unatoč svemu, bivša supruga i sin mu ne zamjeraju te mu se i danas dive zbog ostvarenog sna. Jutarnji