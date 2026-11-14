Britanski pustolov nakon 50.000 kilometara dočekan kao heroj, no njegova bivša supruga otkriva drugu stranu priče - Monitor.hr
Danas (23:00)

Svjetski šetač

Britanski pustolov nakon 50.000 kilometara dočekan kao heroj, no njegova bivša supruga otkriva drugu stranu priče

Britanski pustolov Karl Bushby (57) vratio se kući nakon 28 godina pješačenja oko svijeta i 50 tisuća prijeđenih kilometara, gdje je dočekan kao nacionalni heroj. Iako je na putu preživio ekstremne uvjete i ljubavne avanture, druga strana priče otkriva njegovu bivšu suprugu Angelu Tivnen, koja je bez njegove financijske pomoći sama odgojila njihova sina Adama. I sam Karl priznaje da je njegov pothvat bio „čisto sebičan“, jer se zavjetovao da se neće vratiti ni u najtežim obiteljskim trenucima. Unatoč svemu, bivša supruga i sin mu ne zamjeraju te mu se i danas dive zbog ostvarenog sna. Jutarnji


Slične vijesti

06.11. (13:00)

Kad se tvoje životne priče uhvati ovaj Bavarac hrvatskog porijekla, znaš da si izveo čudo

Karl Bushby završio 28-godišnje pješačenje oko svijeta: Werner Herzog snima dokumentarac o njegovu pothvatu

Werner Herzog poznat je po filmovima u kojima čovjek testira svoje vlastite granice, stoga nije čudno da se sad uhvatio priče Karla Bushbyja, Britanca koji se upravo vratio sa svojeg 28-godišnjeg putovanja svijetom, na koje je krenuo pješice (4bu). Dokumentarni film temeljit će se na više od 16 godina videoarhive koju je Bushby prikupljao tijekom hodanja. Unatoč izazovu sažimanja skoro tri desetljeća u jedan film, Herzog stvara narativno djelo o jedinstvenom pothvatu. Far Out

03.11. (11:00)

E, ovo je prava odiseja

Karl Bushby završio 28-godišnje pješačenje svijetom od Čilea do rodnog Hulla

Bivši britanski padobranac Karl Bushby (56) stigao je u rodni dom u Hullu nakon što je 1998. iz Čilea krenuo na epsko neprekinuto pješačenje svijetom. U 28 godina prešao je više od 50.000 kilometara, četiri kontinenta, Beringov prolaz i Engleski kanal. Dočekale su ga tisuće navijača, gradonačelnik Hulla i majka Angela. Unatoč čestim odgodama zbog viza i novca, Bushby je uspješno završio jednu od najdužih pješačkih ekspedicija u povijesti. BBC

14.01. (11:00)

Malo se zadržao

Britanac Karl Bushby 1998. godine krenuo je na putovanje oko svijeta – pješice… uskoro bi se napokon trebao vratiti kući

Na put je Karl krenuo 1. studenog 1998. iz najjužnije točke Čilea, Puta Arenas, i krenuo prema sjeveru s ruksakom na leđima i malim kolicima s opremom. Glavni cilj je da ne koristi nikakav prijevoz. Bio je uvjeren da će mu za cijeli pothvat trebati osam do 12 godina i će prije 2010. biti kod kuće. Prošao je kroz prašume, planine, pustare, čak i kroz neke od najopasnijih dijelova svijeta. Pješice je prošao i Beringov prolaz – preko Aljaske u Rusiju kada je more bilo zaleđeno. No, Rusi su ga zbog ilegalnog prelaska granice uhitili i otežali mu prolazak… na granicu Irana i Turkmenistana stigao je tek 2019. i nije mu dozvoljeno daljnje kretanje, pa je odlučio – preplivati Kaspijsko jezero. Oko Božića je bio u Mađarskoj, dalje vjeruje da će lako sve do Hulla u Engleskoj, gdje živi. Putni kofer, BBC… Na Youtube-u ima i kratki video koji prikazuje njegovu misiju.