Malo se zadržao

Na put je Karl krenuo 1. studenog 1998. iz najjužnije točke Čilea, Puta Arenas, i krenuo prema sjeveru s ruksakom na leđima i malim kolicima s opremom. Glavni cilj je da ne koristi nikakav prijevoz. Bio je uvjeren da će mu za cijeli pothvat trebati osam do 12 godina i će prije 2010. biti kod kuće. Prošao je kroz prašume, planine, pustare, čak i kroz neke od najopasnijih dijelova svijeta. Pješice je prošao i Beringov prolaz – preko Aljaske u Rusiju kada je more bilo zaleđeno. No, Rusi su ga zbog ilegalnog prelaska granice uhitili i otežali mu prolazak… na granicu Irana i Turkmenistana stigao je tek 2019. i nije mu dozvoljeno daljnje kretanje, pa je odlučio – preplivati Kaspijsko jezero. Oko Božića je bio u Mađarskoj, dalje vjeruje da će lako sve do Hulla u Engleskoj, gdje živi. Putni kofer, BBC… Na Youtube-u ima i kratki video koji prikazuje njegovu misiju.