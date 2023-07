Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača izglasao je amandmane hrvatske zastupnice Biljane Borzan o potrebi zaštite maloljetnika od agresivnog reklamiranja u sklopu revizije Direktive o audiovizualnim i medijskim uslugama.

„Najvažnije izmjena na kojoj sam inzistirala je zaštita maloljetnika od reklamiranja štetnih proizvoda poput alkohola i nezdrave hrane, ne samo u televizijskim sadržajima, već i servisima poput Youtubea. Naime, gledanje različitih video sadržaja na Internetu je u velikom porastu. Čak pet posto glazbenih videa promovira alkohol, a 87 posto djece i adolescenata se vratilo pogledati video koji promovira alkohol ili duhanske proizvode u nekoliko navrata. To je posebno zabrinjavajuće, pogotovo ako uzmemo u obzir da djeca do 12 godina ne znaju prepoznati reklamnu aktivnost u takvim sadržajima“, objašnjava Biljana Borzan.

Borzan je uvažila i žalbe roditelja u izvješću pravobraniteljice za djecu kako je potrebno strože kontrolirati reklamiranje u tzv. prime timeu. Zabranu od 20% reklamnog sadržaja u prime timeu, Europski parlament je proširio na 20% u bilo koje vrijeme dana.

„Oglašavanje prema djeci mora biti u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Alkohol je najčešći štetni proizvod kojem su djeca izložena, a najviše među djecom od 13 do 15 godina jer se pojavljuje u slikama, reklamama, video igricama i slično. Uz to, gotovo 40 posto djece u dobi do 12 godina je direktno izloženo reklamiranju nezdrave hrane, a četvrtina djece školske dobi je pretila“, kaže Borzan.

Najveća odgovornost za štetno reklamiranje maloljetnicima je na industriji i državama članicama. Švedska je primjerice zabranila određene TV programe za djecu mlađu od 12 godina, a Velika Britanija je zabranila reklamiranje tzv. EDNP proizvoda, tj. energetskih proizvoda s niskom nutritivnom vrijednošću.

„U Europi je je više od pola stanovnika pretilo, a velik dio ih pati od bolesti povezanih s alkoholom. Unatoč tome, države članice su smanjile sredstva za reguliranje reklamiranja sa 2,9 na 1,9 posto. Upravo zato je važno da imamo kvalitetan zakonodavni okvir na razini EU“, kaže Borzan.