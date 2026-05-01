Odlični bendovi za koje nitko nije čuo
Brojni bendovi koristili usluge marketinških agencija za umjetno stvaranje popularnosti
Tvrtke kao što su Chaotic Good i Your Culture angažiraju influencere, vode lažne fan stranice i potiču viralne kampanje kako bi stvorile dojam spontanog interesa publike, piše Shaad D’Souza za The Guardian. Takve taktike uključuju plaćene objave, koordinirane narative o izvođačima i masovno dijeljenje sadržaja koji izgleda kao autentična reakcija fanova. Iako se slične prakse dugo povezuju s filmskim zvijezdama i politikom, njihova prisutnost u indie glazbi izazvala je razočaranje među slušateljima koji su taj žanr smatrali “autentičnijim”. Uključeni su bendovi poput Geese i solo projekt njihovog frontmena Camerona Wintera, ali i Sombr, Warren, Oklou, Zara Larsson, Mk.gee te Dijon. Ravno do dna