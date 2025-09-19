Cajke pune Arene, a gitare pune – srce kritičara i probrane publike
Ima li rock još pulsa u Hrvatskoj? Definitivno, ali publiku dijeli s trapom i cajkama
Hrvatski rock nije mrtav, iako se godinama najavljuje njegov kraj. Stara garda (Majke, Let 3, Urban…) i dalje svira, a nova imena poput Jonathana, M.O.R.T.-a, IDEM-a ili Porto Morta dokazuju da scena ima svježine i kvalitete. Kritičari Horvat i Kostelnik slažu se da rock i alternativna glazba stoje čvrsto, no problem je nedostatak medijske podrške i dominacija trapa i narodnjaka u mainstreamu. Publike za rock još ima, ali uspjeh ovisi o klubovima, festivalima i promotorima koji daju prostor mladim snagama. Večernji