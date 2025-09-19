Cajke pune Arene, a gitare pune – srce kritičara i probrane publike

Paul Simon i Arthur Garfunkel imali su 15 godina kad su počeli svirati zajedno, a kako im se njihova imena nisu činila zanimljivima, na početku se se nazvali Tom i Jerry. Srećom, to su kasnije promijenili. Britanska rock grupa Queen zvala se pak ‘Smile’ (‘Osmijeh’) sve do ulaska Freddiea Mercuryja koji im je dao ime po kojem su ušli u legendu. Green Day su pak u početku svirali kao ‘Sweet Children’ (‘Slatka djeca’) dok nisu promijenili ime po jednoj od svojih prvih pjesama o “zelenom danu” u kojem se ne bave gotovo ničim osim pušenjem marihuane. The Polka Tulk Blues Band danas srećom pamtimo kao Def Leppard. Rolling Stone donosi popis 25 najgorih originalnih imena slavnih bendova.