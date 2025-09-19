Ima li rock još pulsa u Hrvatskoj? Definitivno, ali publiku dijeli s trapom i cajkama - Monitor.hr
Danas (17:00)

Cajke pune Arene, a gitare pune – srce kritičara i probrane publike

Ima li rock još pulsa u Hrvatskoj? Definitivno, ali publiku dijeli s trapom i cajkama

Hrvatski rock nije mrtav, iako se godinama najavljuje njegov kraj. Stara garda (Majke, Let 3, Urban…) i dalje svira, a nova imena poput Jonathana, M.O.R.T.-a, IDEM-a ili Porto Morta dokazuju da scena ima svježine i kvalitete. Kritičari Horvat i Kostelnik slažu se da rock i alternativna glazba stoje čvrsto, no problem je nedostatak medijske podrške i dominacija trapa i narodnjaka u mainstreamu. Publike za rock još ima, ali uspjeh ovisi o klubovima, festivalima i promotorima koji daju prostor mladim snagama. Večernji


Slične vijesti

22.08.2017. (11:18)

Drugačiji zvuk

Orgonite – bliskoistočna rave grupa

Rave grupa Orgonite su izraelska mlađa braća i sestre, sada već popularne i poznate, ruske rave ekipe zvane Little Big, koja izgleda kao Die Antwoord iz postsovjetske postindustrijske pustoši. Grupa u svojim video spotovima poput Hamsa pruža nešto drugačiju sliku Bliskog Istoka. Intervju s njima donosi H-alter.

25.07.2015. (21:41)

Više sreće nego pameti

25 najgorih prvobitnih imena slavnih bendova

Paul Simon i Arthur Garfunkel imali su 15 godina kad su počeli svirati zajedno, a kako im se njihova imena nisu činila zanimljivima, na početku se se nazvali Tom i Jerry. Srećom, to su kasnije promijenili. Britanska rock grupa Queen zvala se pak ‘Smile’ (‘Osmijeh’) sve do ulaska Freddiea Mercuryja koji im je dao ime po kojem su ušli u legendu. Green Day su pak u početku svirali kao ‘Sweet Children’ (‘Slatka djeca’) dok nisu promijenili ime po jednoj od svojih prvih pjesama o “zelenom danu” u kojem se ne bave gotovo ničim osim pušenjem marihuane. The Polka Tulk Blues Band danas srećom pamtimo kao Def Leppard. Rolling Stone donosi popis 25 najgorih originalnih imena slavnih bendova.