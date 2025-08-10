Dva kotača, nula odgovornosti

Britanski startup Bo predstavio je trkaći prototip električnog romobila Turbo, koji ima za cilj dosegnuti brzinu od barem 160 km/h i postati najbržim na svijetu te se upisati u Guinnessovu knjigu rekorda. Izgrađen na čvrstoj aluminijskoj šasiji, model se može pohvaliti s dva motora s izravnim pogonom koji zajedno isporučuju vršnu snagu od 26,8 konjskih snaga (20 kW). S baterijskim kapacitetom od 1,8 kWh trebao bi imati domet od čak 240 km na jednom punjenju. Ne namjeravaju ga, kažu, proizvoditi u velikim količinama, ali bi ga mogli ponuditi odabranim kolekcionarima. Autonet
E-romobili se uz monocikle i segwayje od srpnja 2022. svrstavaju pod pojam – osobno prijevozno sredstvo. Dobna granica za vožnju je 14 godina. Kazna za nenošenje kacige iznosi 30 eura. Na njemu se smije voziti samo jedna osoba. U slučaju smanjene vidljivosti, osobito noću, vozači su dužni biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom. Slušalice se mogu koristiti restriktivno! Za parkiranje nije ga dovoljno nasloniti ili ga ostaviti bez nadzora na pješačkoj stazi. Kazna za to je 130 eura. Ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. Smije se voziti isključivo na biciklističkoj stazi, odnosno pješačkoj. Ukoliko ih nema, na kolniku samo u zonama smirenog prometa. Revija HAK
Nesreće koje uključuju električne romobile postaju sve češći problem, a neki od njih mogu doseći brzine do 80 kilometara na sat (a dozvoljeno je 25). Voditelj Službe prometne policije MUP-a, izjavio je za središnji Dnevnik HTV-a da su u prvih šest mjeseci ove godine zabilježene 254 prometne nesreće u kojima su sudjelovali električni romobili. U tim nesrećama 65 osoba zadobilo je teže tjelesne ozljede. U prosjeku, svaki tjedan petero do sedmero djece završi u bolnici s ozljedama izazvanim vožnjom na njima. Iz policije pozivaju roditelje da ne kupuju romobile djeci, tim više što ih mlađi od 14 ni ne smiju voziti. Mnogi ne nose zaštitnu kacigu, a vole se voziti i po dvoje na jednom vozilu. tportal… U Klaićevoj predstavili alarmantne podatke (Index)
U proteklih šest mjeseci evidentirano 254 prometne nesreće u kojima su sudjelovali električni romobili, 65 osoba zadobilo je u njima teške tjelesne ozljede. Iz splitskog KBC-a upozoravaju na pravu malu epidemiju ozljeda od pada s romobila. U protekla dva mjeseca imali su 52 pacijenta. Policija je pojačala aktivnosti vezane uz pisanje prekršajnih naloga. Prema važećim pravilima maksimalna brzina za električne romobile i slična prijevozna sredstva je 25 km/h, zaštitna kaciga je obavezna. Romobili se smiju voziti po biciklističkim stazama, a ako one ne postoje, vožnja je dozvoljena i po pješačkim stazama, uz poseban oprez. Vozači moraju imati najmanje 14 godina. HRT