Dva kotača, nula odgovornosti

E-romobili se uz monocikle i segwayje od srpnja 2022. svrstavaju pod pojam – osobno prijevozno sredstvo. Dobna granica za vožnju je 14 godina. Kazna za nenošenje kacige iznosi 30 eura. Na njemu se smije voziti samo jedna osoba. U slučaju smanjene vidljivosti, osobito noću, vozači su dužni biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom. Slušalice se mogu koristiti restriktivno! Za parkiranje nije ga dovoljno nasloniti ili ga ostaviti bez nadzora na pješačkoj stazi. Kazna za to je 130 eura. Ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom. Smije se voziti isključivo na biciklističkoj stazi, odnosno pješačkoj. Ukoliko ih nema, na kolniku samo u zonama smirenog prometa. Revija HAK