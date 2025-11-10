Policija u Beču udarila po biciklistima: Više od 100.000 eura kazni u par mjeseci - Monitor.hr
Danas (09:00)

Pošast na dva kotača

Policija u Beču udarila po biciklistima: Više od 100.000 eura kazni u par mjeseci

Od travnja do listopada 2025., posebna jedinica za bicikliste u glavnom gradu Austrije provela je 15 velikih akcija kontrole – deset tijekom dana i pet noću. Cilj je bio povećati sigurnost u prometu, posebno za bicikliste i vozače e-romobila. U tom razdoblju izdano je 2.490 kazni i 1.097 prijava zbog prometnih prekršaja. Najčešća kršenja pravila uključivala su prolazak kroz crveno svjetlo, vožnju po nogostupima i pješačkim zonama, te prekoračenje brzine. Zabilježeni su i brojni slučajevi vožnje s mobitelom u ruci te vozila bez odgovarajuće opreme. Policija je testirala i brzinu električnih romobila – najbrži je jurio čak 89 km/h. Bilo je i vožnji pod utjecajem droga, ali i nekoliko slučajeva spašavanja života. Kroativ


24.10. (17:00)

Kad od kave tražiš nešto više

Espresso i biciklizam: Kako kofein stvarno utječe na tvoju vožnju

Biciklisti često povezuju espresso s energijom, no bez šećera on zapravo ne daje “gorivo”, već kratkotrajni poticaj kofeina. Znanstveno je dokazano da umjerene količine (do dvije šalice dnevno) mogu poboljšati performanse i budnost. Oni koji redovito piju više kave taj učinak gube jer se tijelo prilagođava. Espresso može pomoći kad vam ponestane volje ili energije, ali samo privremeno – otprilike sat vremena. Pretjerivanje vodi suprotnom efektu, zato uživajte umjereno i sačuvajte kavu za trenutke kad vam stvarno treba motivacijski “boost”. Biker

18.07. (20:00)

Semafor misli umjesto tebe

Pametno raskrižje u Zagrebu – tehnologija (p)oduzima prednost

Na križanju Ulice Grada Mainza i Slovenske ulice postavljeno je novo “pametno” raskrižje s naprednim sustavom semafora koji u stvarnom vremenu prilagođava prometne tokove. Sustav uključuje videonadzor, klasifikaciju vozila i detekciju biciklista kojima se automatski pali zeleno svjetlo. Dok Grad tvrdi da rješenje povećava sigurnost i protočnost, građani su podijeljeni – neki hvale inovaciju, a drugi kritiziraju zbunjujuće prometno rješenje, osobito za bicikliste. Za potpuno ocjenjivanje učinkovitosti trebat će vremena i ponešto prilagodbe svih sudionika u prometu. Autonet

03.03. (10:00)

Sigurna vožnja na vlastitu odgovornost

Svake godine u Hrvatskoj pogine dvadesetak biciklista. U prosjeku po jedan svaki drugi tjedan

Prometne nesreće u kojima stradavaju biciklisti nisu samo puka nesreća sudbine. One su rezultat sustavnog zanemarivanja, kulture nesnošljivosti i infrastrukture koja bicikliste gura na marginu, izvan ruba ceste i u opasnost. U Hrvatskoj su biciklističke staze rijetkost ili su dizajnirane na način koji ih čini neupotrebljivima – prekidaju se svakih nekoliko stotina metara, vode preko pločnika punih pješaka, završavaju u parkiranim automobilima. Pogledajte samo Sloveniju i njihovu biciklističku infrastrukturu, ne morate ići dalje od toga, kažu na portalu 3sporta, nakon pogibije još jednog biciklista, inače predsjednika Biciklističkog kluba u Prelogu, i to tijekom biciklističkog treninga.

07.03.2024. (13:00)

Vrijeme je da krenemo vježbati nizozemski zahvat

Novi standard za sigurnost biciklista: Dutch Reach postaje obaveza

Europski parlament podržao je prijedlog Europske komisije da Dutch Reach, ili nizozemski zahvat, inovativna tehnika otvaranja vrata automobila, postane obavezna praksa u autoškolama diljem kontinenta. Ova metoda, koja se već koristi u Nizozemskoj radi sprječavanja nesreća s biciklistima, preusmjerava pažnju vozača prema mrtvom kutu pri otvaranju vrata. Naime, kada otvarate vrata automobila, uvijek trebate koristiti ruku koja je udaljenija od vrata (na našim cestama – desnu). Na ovaj način gotovo automatski gledate preko ramena, odnosno unazad i možete uočiti biciklista. Unatoč podršci Parlamenta, konačna implementacija ovog standarda ovisit će o dogovoru među 27 država članica EU. (Revija HAK)

03.10.2023. (20:00)

Ma nogom, najbolje!

Zašto bismo uvijek trebali otvarati vrata automobila desnom rukom

Ozlijeđeni biciklisti u Varaždinu i Gredi

Kako bi spriječili nesreće pri otvaranju vrata, vozači u Nizozemskoj oslanjaju se na jednostavnu praksu: nakon parkiranja otvaraju vrata “na teži način”, odnosno posežu za kvakom desnom rukom umjesto lijevom. Tako se vozač mora okrenuti i pogledati preko ramena, pa tako i provjeriti približava li se biciklist njegovu automobilu. Nizozemci od malih nogu slušaju od svojih roditelja kako se ispravno izlazi iz automobila, a ta je praksa uključena i u nizozemski vozački ispit. Nizozemski način otvaranja vrata automobila počinje se razvijati i u SAD-u, dijelom zahvaljujući i inicijatorima koji su pokrenuli internetsku stranicu dutchreach.org na kojoj objašnjavaju zašto je navika pažljivog izlaska iz automobila važna. Punkufer

29.09.2023. (14:00)

Jeza noćne vožnje

Alkoholizirani i neosvijetljeni biciklisti noću: Bitno je uvijek biti na oprezu…

Ključno je pitanje što je uopće moguće uočiti, a što nije i na kojoj udaljenosti. Nije to stvar nagađanja! Egzaktni podaci eksperata jasno ukazuju na ekstremnu razliku u mogućnosti uočavanja osvjetljenih i neosvijetljenih sudionika u prometu. Pravilno osvijetljen bicikl, sa uključenim prednjim svjetlom, je vidljiv s udaljenosti od najmanje oko 200 metara. Prema publiciranim podacima osoba koja nosi odjeću s reflektirajućom materijom je vozaču s uključenim kratkim svjetlima vidljiva na udaljenosti oko 136 metara. Neosvijetljeni bicikl i osoba bez odjeće s reflektirajućim svojstvima u noćnim uvjetima vožnje predstavlja neosvijetljenu zapreku na kolniku koja je vozaču s uključenim kratkim svjetlima vidljiva sa udaljenosti oko 35 m, a za vožnju s uključenim dugim svjetlima sa udaljenosti od najmanje oko 100 m. Revija HAK

04.07.2023. (15:00)

Vožnja bi uvijek trebala biti slatka

Bonk – kad potrošite svu zalihu glikogena i “zapnete”

Radi se o izrazu koji se koristi u biciklizmu. U principu, to znači da ste “došli do zida” u fizičkom, ali i emocionalnom smislu i ne možete dalje. U medicinskom smislu, radi se o hipoglikemiji, odnosno vrlo niskoj razini šećera. Pokraj osjetnog umora i slabosti, moguće su drhtavice i osjećaj gladi. Prva stvar koju treba napraviti je pojesti nešto kalorično i sa što jednostavnijim šećerima. Zato je dobro za one koji vole biciklirati na dulje staze da uvijek imaju nešto za zalogaj pri ruci. Specijalizirani portal Ride 25 piše o tome, dok Biker navodi kako kod kod nas ima otvoren shop za bonk (ili makar za popit kavicu za prije ili poslije puta).

21.05.2023. (00:00)

Probaj to proučavati dok ti se žuri

Ovakav semafor još niste vidjeli: Deset svjetala i šest različitih smjerova

Zašto bi bilo jednostavno kada ne mora biti, zar ne? Prometni stručnjaci u Barceloni kreirali su jedinstveni semfor za bicikliste s ukupno 16 različitih svjetala i oznaka. Gradske vlasti tvrde da je sve jednostavno, ali biciklisti se na slažu s njima i negoduju. Uglavnom, tu su zelena, žuta i crvena svjetla pa i strelice. Žuto svjetlo, pak, znači da biciklisti mogu proći, ali moraju propustiti pješake. Uglavnom, ukupno je šest smjerova i deset različitih svjetala. Revija HAK

12.05.2023. (08:48)

Biciklisti u Beču smiju skrenuti udesno i na crvenom svjetlu na semaforu

10.03.2023. (14:00)

Bez gužvi na posao

Uskoro se otvara najduži tunel na svijetu za pješake i bicikliste

Poznat kao Fyllingsdalstunnelen, prolazi kroz planinu Løvstakken u gradu na jugozapadu Norveške, povezujući stambena područja Fyllingsdalen i Mindemyren. Po izlasku iz tunela, biciklisti mogu nastaviti do središta Bergena postojećim rutama. Ukupna udaljenost rute – od Fyllingsdalena do Festplassena u središtu grada – iznosi 7,8 kilometara, što traje oko 25 minuta vožnje biciklom. Trenutno vožnja biciklom između ovih područja traje oko 40 minuta, navodi Euronews. Cilj tunela je olakšati što većem broju ljudi koji se odluče za biciklizam i hodanje umjesto vožnje. Tunel će biti otvoren svakog dana od 5.30 do 23.30. Ima dobro osvijetljena odmorišta i sigurnosne kamere posvuda. Telefoni za hitne slučajeve dostupni su svakih 250 metara. Green