Pošast na dva kotača
Policija u Beču udarila po biciklistima: Više od 100.000 eura kazni u par mjeseci
Od travnja do listopada 2025., posebna jedinica za bicikliste u glavnom gradu Austrije provela je 15 velikih akcija kontrole – deset tijekom dana i pet noću. Cilj je bio povećati sigurnost u prometu, posebno za bicikliste i vozače e-romobila. U tom razdoblju izdano je 2.490 kazni i 1.097 prijava zbog prometnih prekršaja. Najčešća kršenja pravila uključivala su prolazak kroz crveno svjetlo, vožnju po nogostupima i pješačkim zonama, te prekoračenje brzine. Zabilježeni su i brojni slučajevi vožnje s mobitelom u ruci te vozila bez odgovarajuće opreme. Policija je testirala i brzinu električnih romobila – najbrži je jurio čak 89 km/h. Bilo je i vožnji pod utjecajem droga, ali i nekoliko slučajeva spašavanja života. Kroativ