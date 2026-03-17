Američko veleposlanstvo u Bagdadu napadnuto raketama i dronovima, Trumpova administracija potiče saveznike da Iransku revolucionarnu gardu i Hezbolah sa sjedištem u Libanonu proglase terorističkim skupinama (Jutarnji)
Požar na USS-u Gerald Ford gorio više od 30 sati, planuo je prošlog četvrtka u glavnoj praonici broda (Index)
Trump: Imat ću čast zauzeti Kubu, mogu s njima učiniti što god želim (N1)
Hrvatska prvu od dvije prijateljske utakmice igra protiv Kolumbije u noći s 26. na 27. ožujka, protiv Brazila igra 1. travnja od 2 ujutro (Index)
Krankšvester podigli tužbu protiv yema, koncertne agencije iz koje su još prije izašli (Ravno do dna)
Trump: “Spriječio sam treći svjetski rat” (Index), NATO: Saveznici razgovaraju sa SAD-om o Hormuškom tjesnacu, Iran napao Katar balističkim projektilima (Index)
Izrael prisilno raselio milijun ljudi u Libanonu, Iran osudio “nepromišljeni militarizam” (N1), Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija upozorile na moguće humanitarne posljedice ako se daljnja ofenziva nastavi (N1)
Preko 600.000 Nijemaca prošle godine istupilo iz Crkve (Index)
Europa je tehnološki klijent Amerike, a ne njen konkurent: ovdje ima samo šest kompanija u top 100 najvrjednijih tech-tvrtki na svijetu. Amerika dominira s 56, Kina ih broji 16… Procjenjuje se da EU ovisi o neeuropskim zemljama za više od 80 posto digitalnih proizvoda, usluga, infrastrukture i intelektualnog vlasništva (Lider)
‘Kineski Amazon‘, odnosno online trgovine JD.com, stigao u Europu – Brza dostava u velikim gradovima bit će ključna prednost, narudžbe do 11 sati bit će dostavljene isti dan (Jutarnji)
Svi saveznici redom odbijaju Trumpa, ne žele sudjelovati u misiji u Hormuškom tjesnacu: ‘Ovo je ilegalni rat‘ (Jutarnji), Iranov uvjet za kraj rata je da to ne bude primirje, već konačan kraj, bez daljnjih sukoba (Index)
Milanović odgovorio na neslužbenu optužbu iz MORH-a za izdaju: Broj vojnika je javno dostupan u Godišnjem izvješću o obrani (N1)
Kada država daje novac za električna vozila svi pojure po poticaje, a onda ih nema na cestama: Zašto je tome tako? Hrvatska je na europskom dnu po broju električnih vozila jer, unatoč velikom interesu za poticaje, građani i dalje imaju manju kupovnu moć, tradicionalno preferiraju dizelaše te strahuju od nedovoljno razvijene mreže punionica (RTL Danas)
Iako su zagrebačke ulice sigurnije nego ranije, policijski podaci sugeriraju da postoje ‘crne točke’. Ponajviše se to odnosi na glavne ulice, a napose na Slavonsku aveniju (tportal)
Još jedan osvrt na Oscare: Ipak su zanimljiviji kad je više ishoda na dodjeli manje predvidivo (Ravno do dna)
Velik požar na aerodromu u Dubaiju, otkazani letovi. Trump prijeti Kini i NATO-u: Pomozite u Iranu ili vas čeka loša budućnost (Index)
U Zaljevu postoji roba važnija od nafte i plina – i u opasnosti je: postrojenja za desalinizaciju, ključna za život u pustinjskim zemljama, mogla bi postati metom u sukobu, piše CNN. (Index)
Kakvog mentalnog zdravlja je studentski pokret u Srbiji? Oni koji sudjeluju su profitirali, zaključak je jedne njemačke studije: unatoč izloženosti nasilju i pritiscima koji pogoršavaju mentalno zdravlje, istodobno razvija otpornost, pozitivne emocije i osjećaj smisla zahvaljujući snažnoj socijalnoj podršci i zajedništvu (DW)
Amsterdam je jedan od najposjećenijih gradova u Europi, koji svake godine privlači milijune turista zbog svojih povijesnih kanala, vrhunskih muzeja i živahne kulturne scene, no lokalci upozoravaju: Ovako više ne može (N1)
Svaki tjedan prosječno probavimo 5 grama plastike: U Europskoj se uniji godišnje iskoristi oko 100 milijardi plastičnih vrećica, a 8 milijardi završi odbačeno u prirodu. Ni Hrvatska nema puno bolje rezultate (Green)
Trump kaže da bi novi iranski vrhovni vođa mogao biti mrtav, iz Irana tvrde da je živ i zdrav, zaprijetili su Izraelu da će progoniti i ubiti Netanyahua (Jutarnji)
Milanović: Srbija se opskrbljuje napadnim oružjem. I to me brine. Pozivam Vučića da pazi što govori – evo ti njega prije dva dana govori o planu Hrvatske, Kosova i Albanije da napadnu Srbiju. To je poprilično zanimljiv čovjek. Kako da napadnemo? S čim? Mi nemamo vojsku za to (N1)
Instagram ukida end-to-end enkripciju – to bi također značilo da će Meta moći pristupiti sadržaju komunikacije na Instagramu, kao i državne institucije u slučaju službenih zahtjeva za pristup podacima (Bug)
Preminuo Phil Campbell, gitarist Motörheada, imao je 64 godine (Muzika)
Vaše predikcije za Oscare? Forumaši dijele svoje prognoze i komentiraju favorite (Forum)
Cijene rezervacija apartmana u glavnim hrvatskim turističkim destinacijama: Dubrovnik od 75 do 2000 eura, Hvar 112 do 670 eura, Rovinj 77 do 880 eura… variraju i u mjesecima kad je špica sezone, srpanj i kolovoz (N1)
Trump tvrdi da SAD “uništava” vojne ciljeve na otoku imena Harg, poručivši kako su izveli “jedno od najvećih bombardiranja na Bliskom istoku” (Jutarnji), Harg se naziva ključnom arterijom iranskog izvoza nafte (Index)
Nakon akcije u Venezueli, u kojoj je uklonjen predsjednik Nicolás Maduro, i nakon američkog napada na Iran, uskoro bi na red mogla doći i Kuba ( New York Times, Jutarnji)
Hezbolah: Spremni smo za dugotrajan sukob s Izraelom (tportal)
Vučić u jeku predizborne kampanje optužuje Hrvatsku i SOU da je jako utjecala na studentske prosvjede, odnosno “u pokušaju obojene revolucije u Srbiji”… (Index), Le Monde: Srbija je glavno središte ruskih akcija za destabilizaciju Europe (Index)
Puhovski o predsjednikovim izjavama: Milanović nije antisemit. Milanović je prostak, zazivanje antisemitizma na svaku kritiku Izraela zapravo je sekundarno viktimiziranje Holokausta (N1)