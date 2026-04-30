Katastrofa u ruskom gradu, čak i propagandisti napadaju Putina, ukrajinski napadi na rafineriju nafte kod Crnog Mora uzrokovali izlijevanje nafte u okoliš, proglašeno izvanredno stanje u okrugu (Index)
Šušnjar: Moguć dogovor s MOL-om, ponuda za otkup INA-e na stolu (HRT)
Izlazak UAE-a iz OPEC-a: pljuska zemljama Perzijskog zaljeva i istovremeno politički uspjeh za Donalda Trumpa (DW)
Hoće li megaprojekt vrijedan više od 50 milijardi eura donijeti razvoj ili iseljavanje? Dok premijer Andrej Plenković govori o velikoj investiciji i prilici za Hrvatsku, jedna obitelj iz sela Pecka u Topuskom tvrdi da bi mogla izgubiti dom (N1)
Restriktivna Trumpova imigracijska politika sve više usmjerava AI talente prema Europi (Mreža)
Festival Cest is d Best! ove godine slavi 30. rođendan (HRT)
Međunarodni dan jazza: Domaći glazbenici sviraju diljem Hrvatske, pogledajte program (tportal)
LELEK otputovao ne Eurosong, danas prva proba (HRT)
HT preuzeo PRO-PING, želi daljnje širenje ultrabrze širokopojasne infrastrukture (Poslovni)
Najnovija su istraživanja pokazala kako je bolest jetre postala ‘tiha epidemija’ diljem Europe, s gotovo 300 tisuća preminulih svake godine, unatoč tome što se većina tih smrti može spriječiti. Povećanje poreza na alkohol, ranije otkrivanje i promjena navika mogli bi prepoloviti smrtne ishode (Jutarnji)
Uhićen Vedran Pavlek u Kazahstanu, čeka se izručenje (Index)
Izvori bliski međimurskom HDZ-u tvrde da ih je premijer ponizio s Boškom Ban i da će taj potez jako naštetiti stranci (Nacional)
Kupoprodaja nekretnina prošle je godine pala za gotovo 22 posto – i to s obzirom na cijene – ne čudi. Tako, na primjer, mladi par s ukupno dvije tisuće 400 eura prihoda, za kupovinu stana, od 60 kvadrata u Zagrebu mora izdvajati više od 40 posto primanja. Tržište usporava, a stanovanje postaje sve veći luksuz (N1)
Index Istrage: HOO u jednoj večeri ilegalno spiskao 161 tisuću naših eura
Plenković kritizirao je izostanak reakcija ključnih međunarodnih tijela na globalne krize velikih razmjera i Vijeće sigurnosti UN-a istaknuo kao primjer takve nefunkcionalnosti: “Ne izjašnjavaju se ni o čemu” (Index)
Maloljetni gejmeri poslali 220 prijetnji bombama. Sumnjiče ih za terorizam (Jutarnji, Index)
U prošloj je godini, u odnosu na 2024., pao broj kupoprodaja nekretnina i to za 21,7 posto, dok je ukupna vrijednost prodanih nekretnina iznosila 7,67 milijardi eura (što je 8 posto BDP-a)… Najskuplji stanovi u Splitu, Dubrovniku i Opatiji (N1)
Maloljetnik (16) iz Splita lažno dojavljivao o bombama u školi? Spajao se na servere u Estoniji (24 sata)
Objavljen popis najljepših plaža – na njemu Grčka, Italija, Španjolska… Hrvatsku preskočili (N1)
Sloboda medija u padu, autoritarizam raste – i u Hrvatskoj (DW)
Panini ludnica: Za album Svjetskog prvenstva treba čak 980 sličica (HRT)
Porast 11 vrsta raka kod mladih, znanstvenici odredili kombinaciju uzroka: prehrana, pretilost, okoliš, antibiotici, mikrobiom… (Index)
Kralj Charles nije ni ukorio ni kritizirao Trumpovu administraciju. No, monarh je implicitno izrazio neslaganje s trenutačnim političkim smjerom Amerike i branio stupove zapadne demokracije: unutarnju ravnotežu vlasti, savezništva i međureligijsku toleranciju, piše CNN. (N1), malo se i našalio: “Usuđujem se reći da nije bilo nas, govorili biste francuski” (Jutarnji)
Plenković poručio da je i treća vodeća svjetska agencija, Moody‘s Ratings, Hrvatskoj potvrdila rekordno visok kreditni rejting, potvrđujući otpornost gospodarstva, kvalitetne financije i učinkovitu provedbu reformi i investicija (Jutarnji)
Hrvatska dobiva prvi veliki stručni skup o data centrima (Mreža)
Lansiran ChatGPT verzija 5.5, iz OpenAI-ja su pojasnili koje nove mogućnosti model nudi, naglašavajući da će biti još veća pomoć na radnom mjestu, no važno je znati da njegovo korištenje, osobito za nevažne zadatke, može imati značajan utjecaj na okoliš (Index)
Povijesni proračun EU: Parlament traži rekordnih 2,01 bilijuna eura (Lider)
Unatoč američkom pokušaju da blokadom zaustavi iranski izvoz nafte, analitičari upozoravaju da Teheran i dalje ima niz opcija kojima može ublažiti pritisak, barem kratkoročno, Iran raspolaže dodatnim skladišnim kapacitetima i alternativnim načinima izvoza (tportal, Axios)
Europski parlament traži da se definicija silovanja temelji na načelu “samo ‘da’ znači ‘da'” (N1)
Projekt Pantheon: Zašto Amerikanac ulaže milijarde u Hrvatsku? ‘To je zemlja izvan aktivnih zona sukoba’ (tportal)
Stručnjaci: Trećina zdravstvenih djelatnika sa simptomima depresije (HRT)