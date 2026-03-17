Danas (21:00)

  • Ali Larijani, iranski šef nacionalne sigurnosti, je prema tvrdnjama Izraela, mrtav – posljednji u nizu ubijenih visokih dužnosnika i dosad možda najvažniji, piše The Telegraph. Smatralo se da je od lipnja prošle godine bio de facto vođa Irana (Index)
  • Trumpov glavni čovjek za borbu protiv terorizma dao ostavku zbog rata u Iranu (Index)
  • Napadom na Iran SAD i Izrael stvorili su ekonomsku štetu i velike probleme posebno zemljama Zaljeva, čija ekonomija zasnovana na nafti, zračnom prijevozu, turizmu i nekretninama ovisi o miru i stabilnosti (Novosti)
  • Građani za “trezorce” ukupno uplatili 1,58 milijardi eura (HRT)
  • Nova EU aplikacija trebala bi smanjiti gužve na aerodromima (Index)

Danas (15:00)

  • Američko veleposlanstvo u Bagdadu napadnuto raketama i dronovima, Trumpova administracija potiče saveznike da Iransku revolucionarnu gardu i Hezbolah sa sjedištem u Libanonu proglase terorističkim skupinama (Jutarnji)
  • Požar na USS-u Gerald Ford gorio više od 30 sati, planuo je prošlog četvrtka u glavnoj praonici broda (Index)
  • Trump: Imat ću čast zauzeti Kubu, mogu s njima učiniti što god želim (N1)
  • Hrvatska prvu od dvije prijateljske utakmice igra protiv Kolumbije u noći s 26. na 27. ožujka, protiv Brazila igra 1. travnja od 2 ujutro (Index)
  • Krankšvester podigli tužbu protiv yema, koncertne agencije iz koje su još prije izašli (Ravno do dna)
Danas (10:00)

  • Trump: “Spriječio sam treći svjetski rat” (Index), NATO: Saveznici razgovaraju sa SAD-om o Hormuškom tjesnacu, Iran napao Katar balističkim projektilima (Index)
  • Izrael prisilno raselio milijun ljudi u Libanonu, Iran osudio “nepromišljeni militarizam” (N1), Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija upozorile na moguće humanitarne posljedice ako se daljnja ofenziva nastavi (N1)
  • Preko 600.000 Nijemaca prošle godine istupilo iz Crkve (Index)
  • Europa je tehnološki klijent Amerike, a ne njen konkurent: ovdje ima samo šest kompanija u top 100 najvrjednijih tech-tvrtki na svijetu. Amerika dominira s 56, Kina ih broji 16… Procjenjuje se da EU ovisi o neeuropskim zemljama za više od 80 posto digitalnih proizvoda, usluga, infrastrukture i intelektualnog vlasništva (Lider)
  • ‘Kineski Amazon‘, odnosno online trgovine JD.com, stigao u Europu – Brza dostava u velikim gradovima bit će ključna prednost, narudžbe do 11 sati bit će dostavljene isti dan (Jutarnji)
Jučer (22:00)

  • Svi saveznici redom odbijaju Trumpa, ne žele sudjelovati u misiji u Hormuškom tjesnacu: ‘Ovo je ilegalni rat‘ (Jutarnji), Iranov uvjet za kraj rata je da to ne bude primirje, već konačan kraj, bez daljnjih sukoba (Index)
  • Milanović odgovorio na neslužbenu optužbu iz MORH-a za izdaju: Broj vojnika je javno dostupan u Godišnjem izvješću o obrani (N1)
  • Kada država daje novac za električna vozila svi pojure po poticaje, a onda ih nema na cestama: Zašto je tome tako? Hrvatska je na europskom dnu po broju električnih vozila jer, unatoč velikom interesu za poticaje, građani i dalje imaju manju kupovnu moć, tradicionalno preferiraju dizelaše te strahuju od nedovoljno razvijene mreže punionica (RTL Danas)
  • Iako su zagrebačke ulice sigurnije nego ranije, policijski podaci sugeriraju da postoje ‘crne točke’. Ponajviše se to odnosi na glavne ulice, a napose na Slavonsku aveniju (tportal)
  • Još jedan osvrt na Oscare: Ipak su zanimljiviji kad je više ishoda na dodjeli manje predvidivo (Ravno do dna)
Jučer (16:00)

  • Kallas iznijela ideju za deblokadu Hormuškog tjesnaca sličnu onoj u Crnom moru, Ogroman požar u ključnom naftnom čvorištu Emirata (Index)
  • Velika pobjeda za privatnost: Europarlamentarci rekli “ne” Chat Controlu (Bug)
  • Država prodaje 43 nekretnine u 9 gradova. Stan u Zagrebu ide od 73.500 eura (Poslovni)
  • Volfram zasjenio zlato i bakar rastom cijene od 577% (Bug)
  • Suze, poljupci, modne katastrofe i ludi after: Pogledajte sto najboljih fotografija s dodjele Oscara (Večernji)
  • Za vikend počeli radovi uklanjanja azbesta iz Vjesnika, 15. i 16. kat proglašene sigurnosnom zonom u koju smiju samo specijalizirani radovi sanacije (N1, Nacional)
Jučer (10:00)

  • Velik požar na aerodromu u Dubaiju, otkazani letovi. Trump prijeti Kini i NATO-u: Pomozite u Iranu ili vas čeka loša budućnost (Index)
  • U Zaljevu postoji roba važnija od nafte i plina – i u opasnosti je: postrojenja za desalinizaciju, ključna za život u pustinjskim zemljama, mogla bi postati metom u sukobu, piše CNN. (Index)
  • Kakvog mentalnog zdravlja je studentski pokret u Srbiji? Oni koji sudjeluju su profitirali, zaključak je jedne njemačke studije: unatoč izloženosti nasilju i pritiscima koji pogoršavaju mentalno zdravlje, istodobno razvija otpornost, pozitivne emocije i osjećaj smisla zahvaljujući snažnoj socijalnoj podršci i zajedništvu (DW)
  • Amsterdam je jedan od najposjećenijih gradova u Europi, koji svake godine privlači milijune turista zbog svojih povijesnih kanala, vrhunskih muzeja i živahne kulturne scene, no lokalci upozoravaju: Ovako više ne može (N1)
  • Svaki tjedan prosječno probavimo 5 grama plastike: U Europskoj se uniji godišnje iskoristi oko 100 milijardi plastičnih vrećica, a 8 milijardi završi odbačeno u prirodu. Ni Hrvatska nema puno bolje rezultate (Green)
Prekjučer (22:00)

  • Kuvajtski portal: Novi iranski vođa liječi se u Moskvi (Jutarnji)
  • VR se uvodi u hrvatske zatvore: suđenicima će omogućiti da u sigurnom i simuliranom okruženju vježbaju donošenje odluka koje će ih nakon isteka kazne zadržati na pravoj strani zakona (tportal)
  • Kad vide Reu dilere kokaina oblije hladan znoj: Našla je 6 kg u autu pa otišla na godišnji: Jutarnji donosi priču o životu belgijske ovčarice koja radi za MUP
  • Island ima najslobodniji internet na svijetu, Kina i Mjanmar na samom dnu (Mreža)
  • HNL: Hajduk pobijedio Lokomotivu 2:1 i ostao na -10 iza Dinama (Index), Livaja je zabio 100. gol za Hajduk. Ispred njega je sedam legendi (Index)
Prekjučer (16:00)

  • Trump kaže da bi novi iranski vrhovni vođa mogao biti mrtav, iz Irana tvrde da je živ i zdrav, zaprijetili su Izraelu da će progoniti i ubiti Netanyahua (Jutarnji)
  • Milanović: Srbija se opskrbljuje napadnim oružjem. I to me brine. Pozivam Vučića da pazi što govori – evo ti njega prije dva dana govori o planu Hrvatske, Kosova i Albanije da napadnu Srbiju. To je poprilično zanimljiv čovjek. Kako da napadnemo? S čim? Mi nemamo vojsku za to (N1)
  • Instagram ukida end-to-end enkripciju – to bi također značilo da će Meta moći pristupiti sadržaju komunikacije na Instagramu, kao i državne institucije u slučaju službenih zahtjeva za pristup podacima (Bug)
  • Preminuo Phil Campbell, gitarist Motörheada, imao je 64 godine (Muzika)
  • Vaše predikcije za Oscare? Forumaši dijele svoje prognoze i komentiraju favorite (Forum)
Prekjučer (11:00)

  • Iran uhitio 20 osoba optuženih da su doušnici Izraelu (tportal), Amerika objavila imena šest vojnika poginulih u padu aviona u Iraku (Index)
  • Radimir Čačić: To što je Zurovec ušao u većinu jer se drugačije ne mogu realizirati lokalni projekti graniči s kriminalom (Nacional)
  • Zagreb ima najviše skloništa no prednjači drugi grad. Ima najveće sklonište i mjesta za sve građane – Pula (N1)
  • Redovno uzimanje vitamina usporava starenje (Nature Medicine, Index)
  • Cijene rezervacija apartmana u glavnim hrvatskim turističkim destinacijama: Dubrovnik od 75 do 2000 eura, Hvar 112 do 670 eura, Rovinj 77 do 880 eura… variraju i u mjesecima kad je špica sezone, srpanj i kolovoz (N1)
Subota (22:00)

  • Očekuje se da će Izrael i ⁠Libanon u nadolazećim danima održati izravne pregovore, prijeti im kopnena invazija, Iran prijeti udarima na energetsku infrastrukturu nakon napada na Harg (Jutarnji)
  • S&P podigao kreditni rejting Hrvatske s A- na A, Plenković: Ovo je potvrda iznimnog napretka (Poslovni)
  • Hrvatska iz Mađarske uvezla čak 117 milijuna litara mlijeka (Danica)
  • Više od 50 gradova daje uskrsnice – neki povećali iznose, a neki cenzuse. Pogledajte koliko… (N1)
  • HNL: Beljo u 4:2 pobjedi Dinama protiv Slaven Belupa zabio hat-trick (tportal), Varaždin dobio Vukovar 2:0, Osijek i Gorica bez golova
Subota (16:00)

  • Plenković o novom oružju Vojske Srbije: Tako nešto u Europi još nije viđeno. Pisao sam Rutteu o tome (N1)
  • Cro Cop odbio borbu s Ngannouom: Tražio bih 500 tis. € za sebe i 19.5 mil. € za majku (Index)
  • George Russell pobjednik F1 sprint utrke u Kini (Index)
  • Vedran Pavlek dao ostavku na mjesto direktora Hrvatskog skijaškog saveza, jedan član saveza uhvaćen je na granici sa 120.000 eura, a navodno minus ide i do 17 milijuna eura (Nacional)
  • Chris Norman, nekadašnji pjevač grupe Smokie, u Areni – izgubljen u prevelikoj dvorani (Ravno do dna)